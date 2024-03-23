بلينكن: أمريكا تندد بالهجوم على قاعة حفلات قرب موسكو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت أن الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم الذي شنه مسلحون بالقرب من موسكو أمس الجمعة وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وقال الوزير في بيان “نرسل خالص تعازينا لأسر وأحباء القتلى وجميع المتضررين من هذه الجريمة البشعة. وندين الإرهاب بجميع أشكاله ونتضامن مع شعب روسيا في حزنه على الخسائر في الأرواح الناجمة عن هذا الحدث المروع”.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية في بيان إطلاق النار في روسيا، وقال البيان اذي نشرته وكالة أعماق التابعة للتنظيم أن الهجوم يأتي في سياق الحرب المستعرة بين التنظيم والدول التي تحارب الإسلام.

وقال التنظيم في بيان نشره على تلغرام إن مقاتليه “هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو”.

ولقي ما لا يقل عن 143 شخصا حتفهم وأصيب عشرات آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.