بلينكن: إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الخميس 10-8-2023) إن إخراج خمسة أمريكيين من سجن في إيران “خطوة إيجابية” وبداية لعملية أشار إلى أنه يتوقع أن تقود إلى عودتهم إلى الولايات المتحدة.

وأوضح للصحفيين في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع نظيره المكسيكي أن وزارة الخارجية تحدثت مع الأمريكيين الخمسة يوم الخميس وأنه لا علم لديه بوجود أي أمريكيين آخرين لا يزالون محتجزين في إيران.

وشدد الوزير الأميركي أن هنالك ؛المزيد من العمل الذي يتوجب القيام به لإعادة الأميركيين الخمسة لعائلاتهم”.

وقال بلينكن للصحفيين ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة: “لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات”.

وأضاف “ستستخدم أموال إيرانية وتحول إلى حسابات مقيدة بحيث لا يمكن استعمال الأموال إلا لأغراض إنسانية”.

وأكد أن الولايات المتحدة على اتصال بأسر السجناء الأميركيين الخمسة الذي نقلتهم إيران من السجن إلى الإقامة الجبرية في خطوة أولى نحو الإفراج عنهم.

وتابع وزير الخارجية الأميركي “أعتقد أن هذه بداية نهاية كابوسهم، والكابوس الذي عاشته عائلاتهم”.

وقال بلينكن إنه ليس على علم بأميركيين آخرين محتجزين في إيران.

وأكد البيت الأبيض، الخميس، نقل إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية، وكشف أن المفاوضات جارية من أجل الإفراج النهائي عنهم وأن “الوضع دقيق”.

في البيت الأبيض

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون “في حين أن هذه خطوة مشجعة، إلا أن هؤلاء المواطنين الأميركيين… ما كان ينبغي إطلاقا اعتقالهم في المقام الأول”.

وأضافت “بالطبع، لن يهدأ لنا بال حتى يعودوا جميعا إلى الوطن”.

ويتعلق الأمر بكل من سياماك نمازي، ومراد طهباز، وعماد شرقي، وهم من مزدوجي الجنسية، واثنين لا يرغبان في نشر اسميهما، وفق بيان واتسون.

وكانت وكالة أنباء إيرانية رسمية، أوردت خبرا عن خروج المواطنين الأميركيين- الإيرانيين من السجن بموجب اتفاق بين طهران وواشنطن توسطت فيه دولة ثالثة.

ونقلت “إرنا” أن “بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة أكدت نبأ الإفراج عن سجناء مزدوجي الجنسية من سجن إيفين بطهران”.

وأضافت أن “الإفراج عنهم” تم بموجب اتفاق بوساطة “طرف ثالث” ينص على أن “يمنح كل جانب عفوا ويطلق سراح خمسة سجناء”.