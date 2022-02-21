بلينكن: اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين يتطلب ردا سريعا

أدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن “استقلال” منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مستنكرا “تناقض” موسكو، ومشددا على أهمية “استجابة فورية وحازمة” لقرار موسكو.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “يتطلب اعتراف الكرملين بما يسمى ‘جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية’ بكونها ‘مستقلة’ استجابة سريعة وحازمة، وسنتخذ الخطوات المناسبة بالتنسيق مع الشركاء”.

Kremlin recognition of the so-called “Donetsk and Luhansk People’s Republics” as “independent” requires a swift and firm response, and we will take appropriate steps in coordination with partners. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 21, 2022

وأدان بلينكن في بيان نشره موقع الخارجية الأميركية بشدة القرار الروسي.

وأضاف “كما قلنا عندما قدم مجلس الدوما طلبه لأول مرة: يمثل هذا القرار رفضا تاما لالتزامات روسيا بموجب اتفاقيات مينسك، ويتناقض بشكل مباشر مع التزام روسيا المزعوم بالدبلوماسية، وهو هجوم واضح على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”.

وأكد الوزير الأميركي أنه “يقع على عاتق الدول التزامٌ بعدم الاعتراف بـ ‘دولة’ جديدة تم إنشاؤها من خلال التهديد بالقوة أو استخدامها، فضلاً عن الالتزام بعدم تعطيل حدود دولة أخرى”.

ونوه إلى أن “قرار روسيا هو مثال آخر على عدم احترام الرئيس بوتين الصارخ للقانون والأعراف الدولية”.

وأعاد بلينكن التأكيد على ما أعلنه البيت الأبيض حول صدور أمر تنفيذي من الرئيس الأميركي، جو بايدن، قريبا،

قائلا: “سيوقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي يحظر جميع الاستثمارات الجديدة والتجارة والتمويل من قبل الأشخاص الأميركيين إلى أو من أو في ما يسمى بمناطق ‘جمهوريات دونيتسك ولوهانسك الشعبية’ في أوكرانيا”.

وأشار الوزير إلى أن الإدارة الأميركية ستواصل التنسيق مع أوكرانيا وحلفائها وشركائنا “لاتخاذ الخطوات المناسبة ردًا” على القرار الروسي “الصادر دون استفزاز وغير المقبول”.

وأوضح بلينكن أن الأمر التنفيذي يهدف إلى منع روسيا من الاستفادة من هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، وأنه لا يستهدف شعب أوكرانيا أو الحكومة الأوكرانية وسيسمح للأنشطة الإنسانية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالاستمرار في هذه المناطق.

واختتم بلينكن بيانه بالقول: “إن دعمنا لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية وكذلك لحكومة وشعب أوكرانيا لا يتزعزع. إننا نقف مع شركائنا الأوكرانيين في إدانة إعلان الرئيس بوتين بشدة”.