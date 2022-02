بلينكن: اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الانفصاليتين يتطلب ردا سريعا

أدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن “استقلال” منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مستنكرا “تناقض” موسكو، ومشددا على أهمية “استجابة فورية وحازمة” لقرار موسكو.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه الرسمي: “يتطلب اعتراف الكرملين بما يسمى ‘جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية’ بكونها ‘مستقلة’ استجابة سريعة وحازمة، وسنتخذ الخطوات المناسبة بالتنسيق مع الشركاء”.

Kremlin recognition of the so-called “Donetsk and Luhansk People’s Republics” as “independent” requires a swift and firm response, and we will take appropriate steps in coordination with partners.

