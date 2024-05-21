بلينكن: الإدارة ستعمل مع الكونغرس على "رد مناسب" على مدعي الجنائية الدولية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء: “إن الإدارة الأمريكية ستكون سعيدة بالعمل مع الكونغرس لصياغة رد مناسب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة”.

فيما أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ترفض قرار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن إسرائيل وحركة “حماس”.

وقال بلينكن في بيانٍ له، أمس الاثنين: “نرفض افتراض المدعي العام بالمساواة بين إسرائيل و”حماس”. فهذا أمر مخز”.

وأضاف أن “حماس منظمة إرهابية قاسية، ارتكبت أسوأ مجزرة لليهود منذ الهولوكوست ولا تزال تحتجز عشرات الأبرياء كرهائن، بمن فيهم أمريكيون”.

واعتبر أن هذا القرار “لن يساعد بأي شيء، ومن شأنه أن يقوض الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى الإفراج عن الرهائن وزيادة توريدات المساعدات الإنسانية، ما يعتبر أهداف الولايات المتحدة التي تواصل السعي لتحقيقها”.

وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد أعلن أنه قرر توجيه الطلب بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين بنيامين نتنياهو ويواف غالانت، إلى جانب قادة “حماس”، وتحديداً القيادي في حركة “حماس” يحيى السنوار وقائد “كتائب القسام” محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي لـ “حماس” إسماعيل هنية، بتهم “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.