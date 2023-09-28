بلينكن: التطبيع بين السعودية وإسرائيل سينقل المنطقة إلى آفاق أكثر استقراراً

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، ان التطبيع بين السعودية وإسرائيل سيكون “حدثا تحوليا إذا تمكنا من الوصول إليه”.

وخلال حوار مع مجلة الأطلسي أوضح بلينكن أن التطبيع سينقل المنطقة التي شهدت عقودا من الاضطرابات إلى آفاق منطقة أكثر استقرارا وتكاملا.

وأشار إلى أن تحقيق تقارب بين السعودية “الدولة الرائدة في الإسلام”، مع إسرائيل، سيكون له أصداء تتجاوز منطقة الشرق الأوسط.

وقال: “إذا كان من الممكن تحقيق ذلك فأعتقد أنه سيكون بمثابة تحول” ثم استدرك قائلا إن تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل”.

وكشف أن هناك قضايا “صعبة حقا مطروحة على الطاولة، نحن نعمل عليها”.

وتجنب بلينكن تحديد نسبة نجاح هذه المهمة لكنه شدد على أن إدارة الرئيس، جو بايدن “مهتمة بهذا الأمر”.

واضاف: “أعتقد أن السعوديين والإسرائيليين مهتمون كذلك، ولكن لا يزال يتعين علينا التعامل مع الكثير من القضايا العملية الصعبة، ولا نعرف ما إذا كان بإمكاننا الوصول إلى هناك ومتى”.

ومنذ أشهر، يتزايد الحديث عن تطبيع محتمل بين السعودية وإسرائيل التي توصلت في العام 2020 إلى تطبيع علاقاتها مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب ضمن “اتفاقات أبراهام” بوساطة الولايات المتحدة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد قبل ايام أن بلاده “تقترب” من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشدّدا على “أهمية القضية الفلسطينية” بالنسبة للمملكة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، إن بلاده على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية.

والثلثاء، وصل وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، إلى السعودية في أول زيارة علنية إلى المملكة يقوم بها مسؤول على هذا المستوى.

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية في بيان إن “كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا إلى السعودية”، مشيرة إلى أنه سيشارك في حدث لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في الرياض.

وجاءت زيارة كاتس التاريخية إلى الرياض والتي تستمر ليومين بالتزامن مع تواجد السفير السعودي غير المقيم في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وتعتبر زيارة نايف السديري إلى رام الله التي استمرت يومين، الأولى منذ اتفاق أوسلو للسلام في العام 1993 بين الفلسطينيين وإسرائيل.

والتقى السديري في رام الله الرئيس الفلسطيني، محمود عباس الذي تسلم أوراق اعتماده سفيرا للمملكة، ووزير الخارجية رياض المالكي ومسؤولين آخرين.