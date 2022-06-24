بلينكن: الحصار الروسي لأوكرانيا سيضيف 50 مليون شخص إلى صفوف الجياع

تتأثر دول العالم كله بالحرب المتواصلة في أوكرانيا بسبب شح الإمدادات المختلفة الى الأسواق العالمية، ما انعكس انخفاضًا في المعروض مقابل زيادة الطلب، الأمر الذي أدى الى ارتفاع أسعار السلع والمواد الأولية وزيادة مستويات التضخم.

ولعلّ أزمة الحبوب الأوكرانية العالقة في الموانئ هي من أكثر التحديات التي يواجهها العالم، اذ يهدد شبح الجوع ملايين الناس نتيجة شح الإمدادات الغذائية.

في هذا الاطار، أكّد وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” في برلين أنّ حرب روسيا في أوكرانيا، وليس العقوبات الغربية، ستضيف 40 أو 50 مليون شخص آخرين إلى صفوف الجياع.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بيربوك”: “لا يوجد سبب سوى الحصار الروسي لأوكرانيا ورفض روسيا في كثير من الحالات تصدير حبوبها لأسباب سياسية”.

وذكرت بيربوك أن الشركاء الدوليين يعملون سويا لمواجهة حرب الحبوب “الخبيثة” التي تشنها روسيا.

وتنفي روسيا هذه الاتهامات نفيًا قاطعًا، حيث حذّر وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” من أن تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش “حيال أزمة تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية تطيل أمد الأزمة.

وقال لافروف، في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية البيلاروسية، إن “غوتيريش يريد الاتفاق أولًا بشأن الحبوب الأوكرانية ثم الروسية”، مضيفًا: “لا أحد يتعجل عندما يتعلق الأمر بنا. هذا الوضع يخلق مشكلات للكثير من الدول النامية”.

في السياق نفسه، أكّد لافروف أن “الأمين العام للأمم المتحدة يطيل أمد أزمة الحبوب بتصرفاته، ويجعل إرسال الحبوب إلى الدول التي تحتاج إليها في حكم المستحيل”، مضيفًا “هذا شيء مؤسف”.