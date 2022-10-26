بلينكن: الدعم السعودي لأوكرانيا لا يعوض قرار أوبك+

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن واشنطن لاحظت المساعدة التي قدمتها السعودية لأوكرانيا وتصويتها بالأمم المتحدة ضد ضم روسيا لأراض أوكرانية، لكن هذه التحركات لا تعوض عن دعم الرياض لقرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط.

وأضاف بلينكن خلال حدث نظمته شبكة بلومبرج أن إدارة الرئيس جو بايدن تتشاور مع أعضاء الكونجرس بشأن الإجراءات التي من شأنها أن تضمن أن تعكس العلاقات مع الرياض المصالح الأمريكية بشكل أفضل.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددها 13 بالإضافة إلى منتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا، في الخامس من أكتوبر تشرين الأول، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن أسواق الوقود ما زالت تتسم بشح المعروض، إذ أن المخزونات في الاقتصادات الرئيسية عند مستويات أقل مما كانت عليه عندما خفضت أوبك الإنتاج في الماضي.

وتعطي توقعات انخفاض الطلب سياقا إضافيا لتحرك أوبك وحلفائها الأسبوع الماضي، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لإجراء أكبر خفض في الإنتاج منذ عام 2020 لدعم السوق. وانتقدت الولايات المتحدة القرار.