بلينكن: الصين تتصرف بشكل أكثر عدوانية وقمعاً

أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن “الصين تتصرف بشكل أكثر عدوانية وقمعاً”، وأنها تلجأ إلى “الترهيب والعدوان في تعاملها مع عدد من القضايا”.

وقال خلال محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي تشونغ يوي-يونغ، إن “الصين تلجأ إلى الترهيب والعدوان على نحو ممنهج لتقويض الحكم الذاتي في هونغ كونغ وتقويض الديمقراطية في تايوان وانتهاك حقوق الإنسان في التبت والتأكيد على مطالبها البحرية في بحر الصين الجنوبي التي تنتهك القانون الدولي”.

وحث بلينكن سيئول على “التمسك بالقيم المشتركة”، لمنع “التداعي الخطير للديمقراطية” في المنطقة. وخلال اجتماع عبر الإنترنت مع صحفيين يابانيين في طوكيو قال، إن “الصين تثير التوتر عن طريق التحرك بشكل أكثر قمعا في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج”.

وجاءت هذه التصريحات تأكيداً لبيان مشترك أصدره بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيراهما اليابانيان بعد محادثات في طوكيو، قبل أول اجتماع سيعقده بلينكن مع نظيره الصيني هذا الأسبوع في ألاسكا.