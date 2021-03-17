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بلينكن: الصين تتصرف بعدوانية وقمع

17 - مارس - 2021
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين اليابانيين، اليوم الأربعاء، إن الصين تتصرف بشكل أكثر عدوانية وقمعا، بما في ذلك في شرق وجنوب بحر الصين.

ويأتي تصريح بلينكن عقب تأكيد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن تنتهج موقفا موحدا ”صارما“ إزاء الصين ولن تسمح لبكين بإثارة الخلاف بين الأطراف المختلفة في الحكومة الأمريكية.

وقال المسؤول في إفادة عبر الهاتف إن واشنطن تعتقد أنها ستجري محادثات قوية مع كبار المسؤولين الصينيين وتعبر عن مخاوفها إزاء سلوك الصين في ما يتعلق بهونج كونج وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ ونشاط بكين الإلكتروني ”الخبيث“ المتواصل.

وذكر مسؤول ثانٍ أن الولايات المتحدة لا تتوقع أي ”مخرجات“ أو نتائج محددة من الاجتماع المقرر عقده في 18 مارس آذار في ألاسكا ولا تتوقع صدور بيان مشترك، وذلك بحسب “رويترز”.

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