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بلينكن: العالم متحد في الضغط على "طالبان"

24 - سبتمبر - 2021
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه يعتقد أن العالم متحد في الضغط على حركة “طالبان”، وذلك بعد إجرائه محادثات مع مسؤولين من باكستان والصين وروسيا.

والتقى بلينكن يوم أمس الخميس على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، كما أجرى مساء الأربعاء محادثات مع وزراء من الدول الأربع الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن والمتمتعة بحق النقض “الفيتو” بما في ذلك روسيا والصين.

وقال بلينكن للصحافيين “أعتقد أن هناك وحدة قوية جدا في النهج ووحدة في الهدف”، مضيفا: “طالبان تقول إنها تسعى إلى الحصول على الشرعية، وإنها تسعى إلى الحصول على دعم من المجتمع الدولي. العلاقة التي تربطها بالمجتمع الدولي ستتحدد من خلال الإجراءات التي تتخذها”.

وجدد بلينكن التأكيد على أولويات الولايات المتحدة والتي تتمثل في سماح “طالبان” للأفغان والأجانب بمغادرة أفغانستان، واحترام الحركة لحقوق النساء والفتيات والأقليات، وعدم السماح باستخدام أفغانستان مرة أخرى من جانب متطرفين مثل تنظيم القاعدة.

وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن شدد خلال المحادثات مع وزير الخارجية الباكستاني على “أهمية تنسيق انخراطنا الدبلوماسي”.

وقال قريشي في مستهل لقائه مع بلينكن “علينا إيجاد طريقة للعمل الجماعي من أجل تحقيق هدفنا المشترك، وهو السلام والاستقرار”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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