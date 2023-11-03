بلينكن: بايدن يرغب في تعزيز البرنامج التجاري بين أمريكا وأفريقيا

أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم العمل مع الكونغرس على تحسين برنامج الولايات المتحدة التجاري الرئيسي مع أفريقيا، وليس مجرد تجديده بدون إدخال تعديلات.

ويمنح قانون النمو والفرص في أفريقيا الذي أُطلق لأول مرة عام 2000 حق دخول صادرات من الدول الأفريقية المؤهلة للبرنامج من دون رسوم إلى الولايات المتحدة أضخم سوق للمستهلكين عالميا.

ومن المقرر انتهاء سريان القانون في سبتمبر أيلول 2025 وتجري المباحثات حول الشكل الذي ستكون عليه المدة الثالثة من البرنامج.

وتسعى الدول الأفريقية إلى التمديد المبكر للبرنامج لمدة عشر سنوات بدون إدخال تعديلات لتطمين الشركات والمستثمرين.