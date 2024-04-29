بلينكن بحث مع بن فرحان استئناف مفاوضات جدة لإنهاء الصراع بالسودان

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان استئناف مفاوضات جدة لإنهاء الصراع في السودان.

إلى ذلك قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في قت سابق الاثنين إن الولايات المتحدة تناشد جميع الدول، التوقف عن تقديم الدعم لطرفي الحرب في السودان.

وأضافت للصحافيين “نعلم أن كلا الجانبين يتلقيان الدعم، سواء بالأسلحة أو غيرها، لتعزيز جهودهما لمواصلة تدمير السودان. نعم، تواصلنا في هذا الصدد مع الأطراف”.

وفي السياق أعلن قائد قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة بوسط السودان أبو عاقلة كيكل اليوم الاثنين فتح المدارس في الولاية “منعا لخروج جيل كامل من دائرة التعليم”.

وافتتح كيكل أول مدرسة بولاية الجزيرة في قرية العيكورة، وهي من أكبر قرى الجزيرة بمحلية الحصاصيصا وتقع على بعد 156 كيلومترا جنوب الخرطوم، ووعد بفتح المزيد من المدارس في محليات وقرى الولاية.

وقال كيكل في مقطع مصور نشرته قوات الدعم السريع عبر منصة إكس إن الأطفال هم مستقبل البلاد وإنهم أبرياء ليس لهم ذنب في الحرب في البلاد، ويجب الاهتمام بهم وتوفير التعليم والصحة والأمن لهم.

وأكد أن ولاية الجزيرة مستعدة من كل النواحي لاستئناف الدراسة ولا ينقصها شيء، مشيرا إلى أن كل الكتب المدرسية كاملة وجاهزة.

وتوقفت الدراسة في جميع أنحاء البلاد عقب اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل من العام الماضي، وأعلنت ولاية البحر الأحمر في شرق البلاد إعادة فتح المدارس الشهر الحالي، بينما يستمر تعطيل الدراسة في بقية ولايات البلاد.

وسيطرت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في ديسمبر الماضي، بعد اشتباكات استمرت أياما انسحب على إثرها الجيش السوداني من الولاية.