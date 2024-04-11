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بلينكن تحدث لوزراء خارجية تركيا والصين والسعودية لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط

منذ 46 دقيقة
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس: “إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع وزراء خارجية تركيا والصين والسعودية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتوضيح أن التصعيد في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف وذلك وسط مخاوف من أن إيران ستوجه ضربة لإسرائيل ردا على هجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين: “إن واشنطن لا تزال تشعر بالقلق إزاء خطر التصعيد في المنطقة، وتحديدا بعد التهديدات التي وجهتها إيران لإسرائيل”.

في حين، قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد من إيران.

وأضافت أن بلينكن وغالانت ناقشا أيضا الجهود الجارية بهدف إطلاق سراح جميع الرهائن من خلال اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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