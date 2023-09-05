بلينكن تحدث مع نتنياهو وعباس.. الخارجيّة الأميركيّة تكشف التفاصيل!

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الوزير أنتوني بلينكن، تحدث اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت الوزارة في بيان إنّ بلينكن تحدث مع نتنياهو حول سبل توسيع اندماج إسرائيل في المنطقة ومواجهة التهديدات الإيرانية.

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة إنّ بلينكن عبّر عن قلقه المتواصل إزاء استمرار أعمال العنف في الضفة الغربية، وذلك في أثناء حديثه مع عباس.

وأضافت الوزارة أنهما ناقشا دعم حل الدولتين، ومعارضة الإجراءات التي من شأنها أن تعرّض هذا الحلّ للخطر.