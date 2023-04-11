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بلينكن: تصرفات موسكو ستلحق المزيد من الضرر بمكانتها حول العالم

منذ دقيقة واحدة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الثلاثاء 11-4-2023) إن اعتقال روسيا مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش ومنع التواصل القنصلي معه يبعث برسالة مفادها أنه يجب على الناس في جميع أنحاء العالم “توخي الحذر من أن تطأ أقدامهم” روسيا.

وأضاف بلينكن، الذي اعتبر رسميا أمس الاثنين أن جيرشكوفيتش “محتجز دون سند قانوني”، أن مسؤولي القنصلية الأمريكية لم يتمكنوا من مقابلة الصحفي منذ اعتقاله في 29 مارس آذار، في انتهاك من جانب روسيا لالتزاماتها بموجب اتفاقية قنصلية وقعتها موسكو مع واشنطن.

وردا على سؤال حول القضية في مؤتمر صحفي، قال بلينكن إن تصرفات موسكو “ستلحق المزيد من الضرر بمكانة روسيا حول العالم”.

وأضاف “أعتقد أن ذلك يبعث برسالة قوية جدا للناس في جميع أنحاء العالم ليحترسوا من أن تطأ أقدامهم هناك خشية أن يتعرضوا للاحتجاز التعسفي”.

ولم ترد سفارة روسيا في واشنطن على الفور على طلب للتعليق على تصريحات بلينكن. وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في 30 مارس آذار إنه ألقى القبض على جيرشكوفيتش بتهمة جمع معلومات حول شركة تصنيع دفاعي روسية تعتبر من أسرار الدولة.

    المصدر :
  • رويترز

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