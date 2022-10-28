بلينكن: سنقدّم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

تواصل الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، دعم أوكرانيا وتزويدها بالمساعدات العسكرية المختلفة لمتابعة التصدي للغزو الروسي المستمر منذ أشهر.

في هذا الإطار، أفاد وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكين” بأنّ الولايات المتحدة ستقدّم 275 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، بما يشمل أسلحة وذخائر ومعدات من مخزونات وزارة الدفاع الأميركية.

وقال بلينكن: “نحن نعمل أيضًا على تزويد أوكرانيا بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها، إذ إنّ أول منظومتين من طراز ناسماس مقدمتين من الولايات المتحدة جاهزتان للتسليم لأوكرانيا الشهر القادم”.

وأضاف: “نعمل مع الحلفاء والشركاء لتمكين تسليم أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم إلى أوكرانيا”.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وافق الرئيس الأميركي “جو بايدن” على مساعدات أمنية لأوكرانيا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

وشكر الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” نظيره الأميركي في تغريدة على تويتر.

وقال زيلينسكي في تغريدته إن المساعدات تشمل معدات صاروخية ومدفعية، معتبراً أن “هدية رائعة ليوم المدافعين عن أوكرانيا! سيتم هزيمة المعتدي الروسي وستتحرر أوكرانيا”.