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بلينكن سيبحث الحرب الروسية في اوكرانيا خلال زيارته الى الصين

منذ 49 دقيقة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض الثلاثاء إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيبحث مع مسؤولين صينيين الحرب الروسية في أوكرانيا خلال زيارته للصين يومي الخامس والسادس من فبراير\شباط.

أضاف كيربي للصحفيين أنه تم تهميش المحادثات الخاصة بعدة قضايا، مثل جيشي البلدين وتغير المناخ، عندما احتجت بكين على زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس\آب الماضي.

وأردف أن بلينكن سيسعى إلى “إعادة إحياء و/أو إنعاش” المحادثات حول هذه القضايا.

وقال كيربي “أعرف أنه يتطلع إلى أن يكون قادرا على معالجة كل هذه القضايا وبالطبع ستكون الحرب في أوكرانيا من بين تلك القضايا التي يمكننا أن نتوقع أن يطرحها الوزير خلال وجوده هناك”.

    المصدر :
  • رويترز

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