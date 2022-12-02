الجمعة 8 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 2 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن سيشجع فرنسا اذا خرجت أميركا من كأس العالم

منذ 35 ثانية
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

A A A
طباعة المقال

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي قضى فترة طويلة من طفولته في باريس، إنه سيشجع المنتخب الفرنسي في كأس العالم لكرة القدم، إذا خرجت الولايات المتحدة قبل هذا الفريق الأوروبي.

وتأتي تعليقات بلينكن في ظل رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإظهار الروابط السياسية القوية بين الحليفين.

ويستضيف بايدن ماكرون في البيت الأبيض في أول زيارة رسمية منذ تولي الرئيس الأمريكي منصبه في أوائل عام 2021.

وتلعب الولايات المتحدة مع هولندا في دور الستة عشر لكأس العالم في قطر السبت، بينما تلعب فرنسا مع بولندا في اليوم التالي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المانيا
الصادرات الألمانية تتراجع أكثر من المتوقع في أكتوبر
المؤشر نيكي
المؤشر نيكي يغلق عند أدنى مستوى في 3 اسابيع
كريستين لاجارد
رئيسة المركزي الأوروبي تحذر من السياسات المالية التي تؤدي لارتفاع الطلب

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

كأس العالم قطر ٢٢
فيديو مؤثر.. مدرب البرازيل يذرف الدموع بسبب موقف حصل مع عائلته في قطر!
وفاة والد المودع وليد الحجار
بعد توقيف ابنه... وفاة والد المودع وليد الحجار
الياباني كاورو ميتوما يمرر الكرة لآو تاناكا ليسجل الهدف الثاني لليابان
كأس العالم قطر ٢٢
بالفيديو.. كيف منحت التقنية منتخب الساموراي بطاقة التأهل لدور الـ16