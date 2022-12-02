بلينكن سيشجع فرنسا اذا خرجت أميركا من كأس العالم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي قضى فترة طويلة من طفولته في باريس، إنه سيشجع المنتخب الفرنسي في كأس العالم لكرة القدم، إذا خرجت الولايات المتحدة قبل هذا الفريق الأوروبي.

وتأتي تعليقات بلينكن في ظل رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإظهار الروابط السياسية القوية بين الحليفين.

ويستضيف بايدن ماكرون في البيت الأبيض في أول زيارة رسمية منذ تولي الرئيس الأمريكي منصبه في أوائل عام 2021.

وتلعب الولايات المتحدة مع هولندا في دور الستة عشر لكأس العالم في قطر السبت، بينما تلعب فرنسا مع بولندا في اليوم التالي.