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بلينكن: على العالم ألا ينخدع بأي تحرك تكتيكي روسي مدعوم من الصين

منذ 39 ثانية
وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوتي بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا هذا الأسبوع، في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تشير إلى أن الصين لا ترى ضرورة لمحاسبة الكرملين على ما يرتكبه من فظائع في أوكرانيا.

وقال بلينكن في إفادة للصحفيين إن العالم يجب ألا ينخدع بأي تحرك تكتيكي من جانب روسيا تدعمه الصين.

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين إن الولايات المتحدة بصدد الموافقة على حزمة أخرى من المساعدة العسكرية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار.

وقال بلينكن في بيان “تتضمن حزمة المساعدة العسكرية هذه المزيد من الذخيرة لراجمات صواريخ هيمارس ومدافع الهاوتزر المقدمة من الولايات المتحدة والتي تستخدمها أوكرانيا للدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى ذخيرة لمركبات برادلي القتالية للمشاة وصواريخ هارم وأسلحة مضادة للدبابات وقوارب نهرية وغيرها من المعدات”.

    المصدر :
  • رويترز

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