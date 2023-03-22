بلينكن: لا موعد زمني لإعادة فتح السفارة الأمريكية في ليبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنK الأربعاء إن الولايات المتحدة تعمل “بنشاط” لاستئناف حضورها الدبلوماسي في ليبيا على الرغم من امتناعه عن تحديد موعد لإعادة فتح السفارة الأمريكية هناك.

ولم تشهد ليبيا سلاما يُذكر منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي، وانقسمت في 2014 بين فصائل شرقية وغربية متنافسة قبل انتهاء آخر جولة صراع كبيرة في 2020 بوقف إطلاق النار.

وأغلقت واشنطن سفارتها في طرابلس عام 2014 وانتقل أعضاؤها إلى البعثة الأمريكية في تونس المجاورة في أعقاب تصاعد العنف بين الفصائل المتنافسة. وعمل المبعوث الأمريكي الخاص لليبيا، ريتشارد نورلاند، من العاصمة التونسية ويقوم بزيارات عابرة إلى ليبيا.

وتسبب هجوم في سبتمبر أيلول 2012 على القنصلية الأمريكية في بنغازي في مقتل أربعة أمريكيين بينهم السفير الأمريكي لدى ليبيا آنذاك، كريس ستيفنز. والقنصلية مغلقة منذ ذلك الحين.

وقال بلينكن خلال جلسة استماع بلجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ “لا يمكنني أن أعطيكم جدولا زمنيا بخلاف القول إن هذا شيء نعمل بنشاط كبير عليه. أريد أن أرى أن لدينا قدرة على استئناف حضور مستمر في ليبيا”.

ولم يقدم بلينكن أي تفاصيل بخصوص العمل النشط الذي أشار له.

وتقوم باربرا ليف، مساعدة الوزيرة وكبيرة الدبلوماسيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجولة في المنطقة حاليا إذ تزور الأردن ومصر وليبيا ولبنان وتونس في الفترة من 15 إلى 25 مارس آذار.

وقالت وزارة الخارجية إن ليف ستلتقي في ليبيا بكبار المسؤولين الليبيين “لتأكيد دعم الولايات المتحدة للجهود التي تيسرها الأمم المتحدة لتعزيز التوافق الذي يؤدي إلى الانتخابات في 2023”.

وأضاف بلينكن “هناك أيضا لحظة مهمة، إذ من خلال عمل مبعوث الأمم المتحدة قد يكون هناك، وأؤكد ربما، طريق للمضي قدما في تحريك ليبيا في اتجاه أفضل بما في ذلك إجراء انتخابات لحكومة شرعية، ويشارك دبلوماسيونا بقوة في ذلك”.

وتواجه ليبيا، عضو منظمة أوبك، مأزقا سياسيا منذ أواخر عام 2021 عندما أُلغيت انتخابات مقررة بسبب خلافات حول القواعد وسحب مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرا له دعمه للحكومة المؤقتة.

وتركز جهود صنع السلام على جعل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتفقان على أساس دستوري للانتخابات وعلى قواعد التصويت.

وتحرك مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا الشهر الماضي لتولي مسؤولية العملية السياسية المتوقفة لتمكين الانتخابات التي يُنظر لها على أنها الطريق لأنهاء الصراع المحتدم منذ سنوات.