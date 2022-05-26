بلينكن: لا ندعم استقلال تايوان ونتوقّع حل الخلافات سلميًا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة لا تدعم استقلال تايوان، مشيرًا إلى أن واشنطن ستواصل توسيع التعاون معها.

وفي سلسلة تصريحات، قال بلينكين: “نحن نعارض أي تغييرات أحادية الجانب للوضع الراهن من أي من الجانبين. ولا نؤيد استقلال تايوان ونتوقع حل الخلافات بالوسائل السلمية.. وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا بموجب قانون العلاقات مع تايوان لمساعدتها في الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس”.

ولفت الى أن “الولايات المتحدة ستواصل توسيع التعاون مع تايوان بشأن مصالحها وقيمها المشتركة العديدة وكذلك دعم مشاركة تايوان الهادفة في المجتمع الدولي، وتعميق العلاقات الاقتصادية بما يتفق مع سياسة الصين الواحدة”.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أكّد في وقت سابق، أنّ تايوان تعد جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ “تدابير حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية”.

كما دعت الصين “الجانب الأميركي إلى الالتزام الصادق بمبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، والالتزام بتعهداتهم بعدم دعم استقلال تايوان، وتوخي الحذر في أقوالهم وأفعالهم بشأن قضية تايوان، وعدم إرسال أي إشارات مضللة للقوى الانفصالية في تايوان”.

وأكد وانغ ون بين، أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية، وأن الصين ستتخذ “تدابير حازمة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية”.

وخلال جولته الآسيوية أكّد بايدن استعداد بلاده للمشاركة العسكرية لحماية تايوان “في حالة الغزو”. وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا”: “نواصل التزامنا بدعم السلام والأمن في مضيق تايوان، ونعتزم فعل ما يلزم لمنع تغيير حالة وضعه الراهن من جانب واحد”.