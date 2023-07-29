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بلينكن لبازوم: أميركا ستعمل على استعادة النظام الدستوريّ في النيجر

منذ 15 دقيقة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة، أنّ الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، خلال اتصال هاتفي، بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل، في أعقاب انقلاب عسكري هناك.

وأضافت الوزارة أنّ بلينكن تحدث هاتفيًا أيضًا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وبحث معها الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

كان قادة الانقلاب في النيجر قد اختاروا الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسًا جديدًا للدولة في أعقاب الانقلاب العسكري السابع في غرب ووسط أفريقيا في أقل من ثلاث سنوات.

وتياني هو قائد قوات الحرس الرئاسي التي احتجزت بازوم في قصر الرئاسة يوم الأربعاء، ثم أعلنت عزله بسبب سوء الإدارة وتدهور الوضع الأمني.

    المصدر :
  • رويترز

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