بلينكن: لدينا "مخاوف بالغة" إزاء العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، على أنه ونظيره الكوري الجنوبي بارك جين لديهما مخاوف “بالغة” إزاء التعاون العسكري المتنامي بين كوريا الشمالية وروسيا.

وقال الوزيران أيضا إنهما ناقشا العمل معا لتنفيذ ما يسمى باستراتيجية الردع الممتدة لمواجهة التهديدات من كوريا الشمالية وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع اليابان.

وأضافا “تتخذ الدول الثلاث خطوات من أجل تحسين الاستجابة المشتركة عبر مشاركة بيانات التحذير من صواريخ كوريا الشمالية في حينها وإجراء تدريبات دفاعية ثلاثية وبذل جهود لمواجهة الأنشطة الإلكترونية الخبيثة لكوريا الشمالية”.

وأدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ما وصفوه بتدفق الأسلحة والمعدات العسكرية من كوريا الشمالية إلى روسيا قائلين إن حركة البضائع من الدولة المنعزلة إلى روسيا دليل على ذلك.

وتنفي كوريا الشمالية وروسيا عقد أي صفقات أسلحة رغم أن زعيمي البلدين تعهدا بتعاون عسكري وثيق عندما التقيا في سبتمبر أيلول الماضي في أقصى شرق روسيا.

وقال بارك أيضا بعد اجتماعه مع بلينكن إنهما يطالبان كوريا الشمالية بإلغاء خطة لإطلاق قمر صناعي للتجسس.