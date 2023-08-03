بلينكن: لم يصلنا رد بعد من الصين على دعوة وزير الخارجية إلى واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تتلق بعد ردا من الصين على دعوة وجهتها إلى وزير الخارجية الصيني وانغ يي لزيارة واشنطن.

وقال بلينكن للصحافيين على هامش فعالية في الأمم المتحدة في نيويورك “لم يصلنا رد بعد، لكننا وجهنا تلك الدعوة وأتوقع أننا سنحظى بفرصة للقاء لمواصلة المحادثات المهمة التي أجريتها في بكين”.

وأشار بلينكن الى أننا “نتوقع تماما أن يأتي النظراء الصينيين إلى الولايات المتحدة. يوجد التزام على الولايات المتحدة والصين بإدارة هذه العلاقة بشكل مسؤول ويبدأ ذلك بالمحادثات”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لرويترز إنها “مستعدة للإبقاء على الاتصالات” مع الولايات المتحدة حول زيارة مستقبلية محتملة لوانغ إلى واشنطن، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم يظهر تشين علنا منذ 25 يونيو حزيران، وهو اختفاء غامض بعد سبعة أشهر فحسب قضاها وزيرا للخارجية مما أثار تساؤلات بشأن الشفافية. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن تشين في إجازة لأسباب صحية لم تحددها.