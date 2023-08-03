الخميس 16 محرم 1445 ﻫ - 3 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بلينكن: لم يصلنا رد بعد من الصين على دعوة وزير الخارجية إلى واشنطن

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2023 10:16 مساءً
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تتلق بعد ردا من الصين على دعوة وجهتها إلى وزير الخارجية الصيني وانغ يي لزيارة واشنطن.

وقال بلينكن للصحافيين على هامش فعالية في الأمم المتحدة في نيويورك “لم يصلنا رد بعد، لكننا وجهنا تلك الدعوة وأتوقع أننا سنحظى بفرصة للقاء لمواصلة المحادثات المهمة التي أجريتها في بكين”.

وأشار بلينكن الى أننا “نتوقع تماما أن يأتي النظراء الصينيين إلى الولايات المتحدة. يوجد التزام على الولايات المتحدة والصين بإدارة هذه العلاقة بشكل مسؤول ويبدأ ذلك بالمحادثات”.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لرويترز إنها “مستعدة للإبقاء على الاتصالات” مع الولايات المتحدة حول زيارة مستقبلية محتملة لوانغ إلى واشنطن، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ولم يظهر تشين علنا منذ 25 يونيو حزيران، وهو اختفاء غامض بعد سبعة أشهر فحسب قضاها وزيرا للخارجية مما أثار تساؤلات بشأن الشفافية. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن تشين في إجازة لأسباب صحية لم تحددها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

السعودية - إيران
السعودية ترجئ افتتاح سفارتها في طهران
شعار تنظيم الدولة
بعد مقتل أبو الحسين الحسيني.. تنظيم الدولة الإسلامية يكشف هوية زعيمه الجديد
تحطم حافلة بالمكسيك
مقتل 15 على الأقل في تحطم حافلة بالمكسيك

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات جوني القرم
وزير الاتصالات يزف للبنانيين رفع تكلفة الإنترنت!
مراسل صوت بيروت إنترناشونال حسين خريس قرب مخيم عين الحلوة
فيديو: عين الحلوة يشتعل من جديد وأول تصريح من عصبة الأنصار لصوت بيروت إنترناشونال
الدولار الأميركي
مقبلون على أزمة دولار.. ومفاجآت منتظرة في أرقام مصرف لبنان