بلينكن لنظيره الإسرائيلي: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

تواصل الولايات المتحدة الأميركية جهودها جنبا الى جنب مع حلفائها، لإيقاف برنامج ايران النووي ومنعها من امتلاك سلاح قد يهدّد أمن المنطقة، ويزيد من الهيمنة الايرانية واتساع رقعة مشروعها.

وقد أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لنظيره الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي فيما شدد لابيد على أن البلدين متفقان في هذا الملف ومنع إيران من حيازة قنبلة نووية.

وقال يائير لابيد لبلينكين إن “الحرب في أوكرانيا والمحادثات النووية في فيينا حدثان سيغيران وجه العالم الذي عرفناه”.

كذلك، أشار لابيد إلى جهود الوساطة التي تقوم بها إسرائيل على أرفع المستويات بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن “إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لوقف الحرب في أوكرانيا”.

ويلمح لابيد إلى الدعم المستمر الذي تحرص دولة إسرائيل على تقديمه لأوكرانيا منذ أول يوم للغزو الروسي، لا سيما أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت دفع بمبادرة غير مسبوقة للوساطة بين الطرفين المتحاربين.

وأوفدت إسرائيل طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين فضلاً عن استيعاب اللاجئين منهم بأعداد غير مسبوقة.

الى ذلك، صرح لابيد بعد لقائه الوزير الأمريكي أن “إسرائيل تساعد في جهود الوساطة مع ألمانيا وفرنسا، لكننا نواصل إدانة الغزو الروسي. لا يوجد مبرر لانتهاك السيادة الأوكرانية وقتل المدنيين الأبرياء”.

وكانت الخارجية الإيرانية قد تحدّثت، عن إحراز تقدم جيد في المحادثات حول رفع العقوبات عن إيران، مؤكدة أن “الوفود المفاوضة في فيينا تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق جيد”.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إثر محادثات أجراها مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة ليز تراس: “لقد أحرزنا تقدما جيدا في المحادثات حول رفع العقوبات عن إيران، والوفود المفاوضة في فيينا تعمل بجد للتوصل إلى اتفاق جيد”، مشيرا الى “إن الإسراع بالتوصل الى اتفاق يتطلب إرادة جادة وحقيقية لاتخاذ قرار سياسي شجاع وواقعي من جانب الغرب بغية التوصل إلى اتفاق مستدام لضمان وتوفير مصالح إيران، ورفع العقوبات بصورة ملموسة”.