بلينكن: لن نسمح بمحاولات روسيا للسيطرة على جيرانها

أكّد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة الواقع في 24 حزيران، أن الولايات المتحدة، تساعد أوكرانيا على البقاء كدولة مستقلة وفق ما ينص ميثاق الأمم المتحدة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، قبيل قمة مجموعة الـسبع، إن هدف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو إزالة أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة وقد فشل في ذلك، مشيرا إلى أن واشنطن “لن تسمح بمحاولات روسيا للسيطرة على جيرانها”.

بلينكن أكد في سياق حديثه عن التطورات الميدانية في الحرب على أوكرانيا أن القوات الروسية تتكبد خسائر كبيرة في معارك دونباس، حيث انتقلت بعد فشلها في دخول العاصمة كييف والسيطرة عليها.

وأشار إلى أن الحرب التي أعلنها الكرملين ضد أوكرانيا في 24 شباط الماضي، أضرت بالاقتصاد الروسين وقال: “قدرة روسيا على توفير مستوى عال من المعيشة لشعبها ستتراجع بشكل كبير”.

ثم تابع: “الدخل القومي الروسي يتراجع والمعلومات تفيد بتراجع الوضع الاقتصادي للأسر الروسية”.

إلى ذلك، كشف بلينكن أن الحصار الروسي الذي فرضه على جارته الشرقية، يعرقل تصدير الحبوب الأوكرانية ويسبب أزمة غذائية في العالم.

وأوضح أن الأمم المتحدة تعمل بشكل دؤوب للتوصل إلى طريقة لإخراج الحبوب الأوكرانية عبر ميناء أوديسا، قائلا: “ونحن ندعم هذه الجهود”.

ويسعى قادة 40 دولة إلى إيجاد “حلول” ملموسة لأزمة الغذاء التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا، في مؤتمر في برلين، الجمعة.

وعُقد المؤتمر بعنوان “الاجتماع لأمن الغذاء العالمي” قبل قمّة قادة مجموعة الدول السبع التي تبدأ الأحد في بافاريا، ويشارك فيه خصوصاً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وتركّز المشاورات أيضاً على زيادة المساعدات للبلدان الأكثر تضرّراً، من دون تقديم الحدث على أنه مؤتمر للمانحين.

وأدّى الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك الحصار المفروض على موانئ البحر الأسود، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية كما ساهم في ازدياد التضخم عالميا.