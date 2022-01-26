الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 26 يناير 2022 |
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بلينكن: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء تصرفات موسكو

منذ 10 دقائق
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مجدداً الأربعاء، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تصرفات موسكو.

وقال بعد تسليم واشنطن رسالة لموسكو “إذا اختارت روسيا الهجوم على أوكرانيا ستدفع ثمنا باهظا”، موضحاً “أنّ هناك مبادئ جوهرية نحن ملتزمون بالمحافظة عليها والدفاع عنها، تشمل سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وحقّ الدول في اختيار الترتيبات الأمنية والتحالفات الخاصة بها”.

وجدد بلينكن رغبة الولايات المتحدة بالحوار مع روسيا، وقال إنه سيتباحث مع نظيره الروسي “في الأيام المقبلة”.

كما أضاف: “الرد الأميركي على مطالب روسيا الأمنية تضمن قائمة بمخاوفنا ومخاوف الحلفاء”، وتابع “سنتحدث مع منتجين للغاز بدول مختلفة إذا قطعت روسيا الغاز عن أوروبا”.

وأكد وزير خارجية واشنطن أن أبواب الناتو ستبقى مفتوحة أمام الراغبين بالانضمام، مبيناً أن حلفاء واشنطن سيعملون على تقديم المساعدة لكييف.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السفير الأميركي جون سوليفان سلم اليوم الأربعاء ردا مكتوبا من واشنطن على مجموعة شاملة من المطالب الأمنية، التي قدمتها موسكو إلى الغرب.

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