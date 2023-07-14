بلينكن: لوضع حدّ لتصرّفات كوريا الشماليّة.. وإنهاء حرب أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلى تحقيق الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وحثّ العالم على التعاون من أجل وضع نهاية لتصرفات كوريا الشمالية، بعد أحدث تجربة صاروخية تجريها.

وفي تصريحات بعد اجتماع مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي في جاكرتا، دعا بلينكن أيضًا إلى “سلام عادل ودائم ينهي الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا”. وحث جيش ميانمار على إنهاء الأعمال القتالية وبدء حوار.

وقال: “يجب علينا الحفاظ على حرية الملاحة في بحري الصين الجنوبي والشرقي وصون السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان”.

هذا وأجرى بلينكن محادثات أمس الخميس مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، في إطار ما قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها سلسلة من الاتصالات التي تهدف إلى إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة والحيلولة دون سوء تقدير الأمور.

وندد بإطلاق كوريا الشمالية أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات وهو من طراز هواسونج-18.

وأضاف: “نحن في حاجة للتعاون من أجل إنهاء برنامج كوريا الشمالية غير القانوني لأسلحة الدمار الشامل وإطلاق الصواريخ الباليستية”.

كما تطرق أيضًا إلى أزمة ميانمار، وقال إنه يتعين الضغط على الجيش الذي يحكم البلاد، من أجل وقف العنف وتطبيق خطة سلام اتفق عليها مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة قبل عامين.