بلينكن: محاولة اغتيال "الكاظمي" هي اعتداءٌ على العراق وسيادته

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن “غضبه وقلقه العميقين” من حادث “الاعتداء الجبان” على رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، خلال اتصال هاتفي أجراه الطرفان، الأحد.

وقال مكتب الكاظمي، إن أن بلينكن “عدّ الحادث اعتداءً على العراق وسيادته، وليس على رئيس الحكومة فحسب”، كما أنه “أعرب أيضاً عن تقدير الولايات المتحدة الأمريكية العالي للنهج القيادي للكاظمي، وشجاعته في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه البلد، وتهدد أمنه واستقراره”.

وقال بيان المكتب إن الكاظمي وبلينكن “أكدا حرصهما على الالتزام بتقوية العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح شعبيهما”.

وكان الكاظمي نجا من محاولة اغتيال، فجر الأحد، بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد، وفقا لمصادر عراقية رسمية.

وقال مسؤولان عراقيان لوكالة أسوشيتد برس إن 7 من حراس الكاظمي أصيبوا في المحاول الفاشلة، في حين قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس إن الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من حرس رئيس الوزراء الشخصي بجروح طفيفة.

وقال المجلس الوزاري للأمن الوطني في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، “إن الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف الليلة الماضية منزل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بهدف اغتيال سيادته، يعد استهدافا خطيرا للدولة العراقية على يد جماعات مسلحة مجرمة قرأت ضبط النفس والمهنية العالية التي تتحلى بها قواتنا الأمنية والعسكرية ضعفا؛ فتجاوزت على الدولة ورموزها، واندفعت إلى التهديد الصريح للقائد العام ولقواتنا”.