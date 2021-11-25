بلينكن مع الأمين العام لحلف الناتو “النشاط العسكري” الروسي بالقرب أوكرانيا

ناقش وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أمس الأربعاء، “النشاط العسكري غير العادي” المزعوم لروسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن رئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن بلينكن وستولتنبرغ “بحثا جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في حلف الناتو، الذي سيجري في 30 نوفمبر الجاري و1 ديسمبر القادم، بالإضافة إلى المعلومات حول النشاط العسكري غير العادي لروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا”.

وأضاف: “أشار وزير الخارجية بلينكن إلى أنه يتطلع إلى اجتماع وزراء الخارجية في عاصمة لاتفيا، ريغا، والحوار حول كافة القضايا التي يواجهها الناتو”.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين سابقا أن موسكو ترصد حملة إعلامية صادرة عن الدول الغربية تهدف إلى تصوير روسيا وكأنها تهديد للتسوية في أوكرانيا. ولم يستبعد بيسكوف أن هذا النشاط الغربي يعد ستارا لـ “الأفكار العدوانية التي قد تكون موجودة في كييف”.

حذر مسؤولو الاستخبارات في واشنطن الحلفاء الأوروبيين من توغل عسكري روسي محتمل في أوكرانيا، في وقت جدد فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحديث عن قلق الولايات المتحدة “الحقيقي” حيال تحركات موسكو وخطابها بشأن كييف.

وقال بلينكن للصحفيين خلال زيارة للسنغال “لدينا قلق حقيقي حيال تحرك روسيا العسكري غير المألوف على الحدود مع أوكرانيا. لدينا قلق حقيقي حيال جزء من الخطاب الذي رأيناه وسمعناه من جانب روسيا وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأفاد الوزير الأميركي بأن حلفاء واشنطن يشاطرونها بشكل واسع مخاوفها في هذا الصدد، لكنه رفض توضيح إن كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدف لانتزاع أراض من أوكرانيا.