بلينكن من الرياض: بين يدي حماس مقترح "سخي للغاية"

أصدر وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، سلسلة من التصريحات الهامة بشأن الصراع في غزة وجهود التطبيع بين الدول في الشرق الأوسط.

يأتي هذا البيان في ظل التوترات الحالية في المنطقة والجهود الدولية للتهدئة وإيجاد حلول سلمية.

وجاء في كلمة بلينكن:

1. بلينكن أكد على بذل الولايات المتحدة جهوداً مع شركائها لإنهاء الصراع في غزة وضمان عدم اتساع رقعته.

2. أشار إلى أنه بغياب خطة لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين، فإن الولايات المتحدة لا تستطيع دعم عملية عسكرية كبيرة برفح.

3. وصف الوضع الراهن في الشرق الأوسط بأنه أسوأ أزمة منذ عام 1948.

4. ناشد حماس اتخاذ القرار الصائب بدعم مقترحات وقف إطلاق النار والعمل على وضع حد للمعاناة الإنسانية في غزة.

5. أكد على استمرار الولايات المتحدة في بذل كل ما في وسعها لوضع حد للمعاناة الإنسانية في غزة وإيجاد حلول سلمية.

6. أكد عدم مطالعة الولايات المتحدة لأي خطة من إسرائيل بشأن هجوم رفح تضمن توفير الحماية للمدنيين.

7. أشار إلى ضرورة إنهاء الصراع في غزة ووضع مسار لإنشاء دولة فلسطينية للمضي في طريق التطبيع.

8. أشاد بالمقترح السخي من حماس، وأعرب عن أمله في اتخاذ القرار الصحيح بسرعة.

9. كشف عن العمل المكثف بين الولايات المتحدة والسعودية خلال الشهر الماضي بشأن التطبيع بين إسرائيل والمملكة، مؤكداً على اقتراب الانتهاء من هذا العمل.