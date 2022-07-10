بلينكن: من المتوقع أن يلتقي بايدن ونظيره الصيني في الأسابيع المقبلة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تتوقع أن تتاح الفرصة للرئيس جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ للتحدث إلى بعضهما بعضا في الأسابيع المقبلة.

لكن عندما سئل في مؤتمر صحفي في تايلاند عما إذا كان بايدن وشي قد يعقدان أول اجتماع مباشر على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر‭‭ ‬‬تشرين الثاني، قال بلينكن إنه لا يمكنه التحدث عما قد يحدث في الخريف.

وأضاف أنه لا يستطيع تحديد من سيمثل الولايات المتحدة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في تايلاند.

ووقّعت الولايات المتحدة وتايلاند اتفاقيات لتعميق العلاقات القوية بالفعل بين البلدين، حيث تكثف واشنطن جهودها لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في آسيا.

في السياق، تعهد وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن” ووزير الخارجية التايلاندي “دون برامودويناي” بتعزيز الشراكات في مجال تغير المناخ وإنفاذ القانون والتعاون الأمني.

زيارة بلينكن تأتي بعد يوم واحد من لقائه وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” في إندونيسيا، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

كما سيلتقي بلينكن مع رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا. وانخرط وانغ وزير خارجية الصين في دبلوماسية مكثفة في أنحاء آسيا في الأسابيع الأخيرة واجتمع مع برايوت يوم الثلاثاء.

في السياق، قال بلينكن: “نأخذ الشراكة بيننا بالكامل إلى القرن الحادي والعشرين”، مضيفًا أن تايلاند حليف مهم “في منطقة ترسم مسار القرن”.

وأرجأ بلينكن العام الماضي رحلة إلى تايلاند، أقدم حليف للولايات المتحدة في آسيا، بعدما أوقف جولة إقليمية عندما اكتُشفت حالة كوفيد-19 في الوفد الصحفي المصاحب له.