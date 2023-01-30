الأثنين 8 رجب 1444 ﻫ - 30 يناير 2023 |
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بلينكن: من المهم مواصلة العمل لمواجهة نفوذ إيران

منذ 34 دقيقة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في القاهرة، الاثنين، إن من المهم مواصلة العمل للتصدي لتصرفات إيران في المنطقة.

وأضاف “بالنسبة للولايات المتحدة ولكثير من شركائنا في المنطقة، من المهم جدا أن نواصل مجابهة التصرفات المختلفة لإيران في المنطقة وخارجها والتصدي لها كلما اقتضت الضرورة”.

وأجرى بلينكن، محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال جولة بالشرق الأوسط تستمر ثلاثة أيام.

ويجتمع بلينكن في القاهرة بالسيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ومن المتوقع أن يبحث قضايا إقليمية قبل أن يتوجه في وقت لاحق اليوم إلى القدس.

من جهته، قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير بلينكن ناقش الجهود الجارية لخفض التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين خلال اجتماع مع الرئيس المصري.

وأضاف في بيان أن بلينكن أشار أيضا إلى “أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء انتخابات في ليبيا، وسلط الضوء على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري للتطلعات الديمقراطية للشعب السوداني”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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