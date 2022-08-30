الثلاثاء 3 صفر 1444 ﻫ - 30 أغسطس 2022 |
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بلينكن: ندعو حكومات العالم لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري

منذ 6 دقائق
وزير الحارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الحارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب جميع المتضررين من جريمة الاختفاء القسري.

واعتبر بلينكن في بيان “هذه الممارسة انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، ومحظورة بموجب القانون الدولي، ومع ذلك يستمر استخدامها لإسكات المعارضة ومهاجمة المجتمع المدني”.

وجاء في البيان “في كل عام يقع الأشخاص العاديون ضحية للاختفاء القسري ويختفون دون أن يترك لهم أثر بعد أن يتم القبض عليهم أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل المسؤولين الحكوميين، أو أولئك الذين يتصرفون بموافقتهم الضمنية. وغالباً ما يرفض المسؤولون الاعتراف بحدوث حالات الاختفاء أو قد يبررونها كجزء من أنشطة مكافحة الإرهاب”.

وأضاف الوزير الأميركي “تحاول الأنظمة الاستبدادية ووكلاؤها غرس الخوف والحفاظ على السيطرة من خلال إخفاء المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين والمدافعين عن البيئة والصحفيين وغيرهم من الفئات الضعيفة مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة”.

وأكد بلينكن أن “الولايات المتحدة تجدد التزامها بمعالجة الاختفاء القسري. وتدعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى وضع حد لهذه الممارسة ومحاسبة المسؤولين والكشف عن مكان أو مصير الأحباء الذين اختفوا واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص”.

    المصدر :
  • الحرة

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