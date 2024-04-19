بلينكن: نركز جهودنا لوقف التصعيد في أي صراعات محتملة

أحجم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مرارا عن تأكيد تقارير الهجوم الإسرائيلي على إيران اليوم الجمعة، قائلا إن واشنطن لم تشارك في أي عمليات هجومية وإنها ملتزمة بتهدئة التوترات في المنطقة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري بجنوب إيطاليا “لن أتحدث عن ذلك الأمر سوى بالقول إن الولايات المتحدة لم تشارك في أي عمليات هجومية”.

وأضاف “ما نركز عليه وما تركز عليه مجموعة السبع، كما هو واضح في تصريحاتنا وفي محادثاتنا، هو جهودنا لتهدئة التوترات، ووقف التصعيد في أي صراعات محتملة”.

وكرر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين الرد نفسه، حرفيا تقريبا، عندما سُئل عن الأمر عدة مرات في المؤتمر الصحفي.

وفي مؤتمر صحفي منفصل قبل لحظات من المؤتمر الصحفي لبلينكن، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه “تم إبلاغ الولايات المتحدة في اللحظات الأخيرة” لكنه لم يذكر تفاصيل.

وترددت أصداء انفجارات في مدينة أصفهان الإيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة فيما وصفته مصادر بأنه هجوم إسرائيلي، لكن طهران قللت من شأن الأمر وأشارت إلى أنها لا تعتزم الانتقام، وهو رد يهدف فيما يبدو إلى تجنب حرب على مستوى المنطقة.