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بلينكن: هناك اختلافات جدية لا تزال قائمة مع إيران

منذ 12 ساعة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن فرنسا حليف قديم للولايات المتحدة، وأكد على ضرورة إحياء العلاقات بين البلدين لمواجهة التحديات الجديدة.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحافي بمعية نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، في باريس، أن بلاده تعمل مع فرنسا للدفاع عن القيم الديمقراطية. وتابع: “نحن شركاء أساسيون على المستوى الإقليمي والعالمي”.

وأشار بلينكن إلى أن واشنطن تدعم قيام دولة حرة مستقلة في ليبيا. كما أكد على استعداد واشنطن لتقديم المساعدة للبنان لتحقيق التغيير، مؤكدا أن لبنان “بحاجة إلى قيادة حقيقية في بيروت”.

وحذر بلينكن من أن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الإيراني ستكون “صعبة جداً” في حال طال أمد المفاوضات. وصرح أنه لا يمكن تحديد تاريخا لإنهاء المفاوضات، مضيفا: “هناك اختلافات جدية لا تزال قائمة مع إيران”. كما أكد أن حصول إيران على أسلحة نووية يعني أنها ستشكل خطرا على المنطقة.

وأكد بلينكن على استمرار دعم بلاده للدولة في أفغانستان واستمرار التواجد الدبلوماسي هناك. وقال: “نشهد ارتفاعا في عدد الهجمات في أفغانستان ولو لم نبدأ بعملية الانسحاب لشهدنا تصاعدا للعنف”.

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