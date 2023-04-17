بلينكن: هناك قلق عميق مشترك حيال القتال في السودان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن هناك “قلق عميق مشترك” لدى الحلفاء حيال القتال في السودان ووجهة نظر مشتركة بأن القتال يجب أن يتوقف على الفور وأن يعود الطرفان إلى المحادثات.

كان بلينكن يتحدث على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع باليابان.

وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن 97 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب 365 منذ بدء الاشتباكات في السودان.

واندلعت اشتباكات يوم السبت بين وحدات في الجيش موالية لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي.

واندلعت هذه الاشتباكات، وهي الأولى منذ أن اشترك البرهان وحميدتي في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، بسبب خلاف حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار مرحلة انتقالية نحو الحكم المدني.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في السودان إن البرهان وحميدتي وافقا على وقف القتال لمدة ثلاث ساعات بدءا من الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (1400 إلى 1700 بتوقيت جرينتش) للسماح بعمليات الإجلاء الإنسانية التي اقترحتها الأمم المتحدة، لكن الاتفاق تم تجاهله إلى حد كبير بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي.