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بلينكن: واشنطن غير متفائلة بتسوية ملف طهران النووي

2 - ديسمبر - 2021
بلينكن

بلينكن

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أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى أن الولايات المتحدة “ليست متفائلة جدا” بتسوية الملف النووي الإيراني.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في السويد، حيث يحضر اجتماعات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: “لكن لم يفت الأوان بعد”.

وقال إنه سيتضح “في المستقبل القريب جدا” إن كانت إيران تعتزم المشاركة في المحادثات النووية بنوايا حسنة للعودة إلى اتفاق 2015 النووي.

وأضاف: “لكن لهجتها الخطابية في الآونة الأخيرة لا تبعث على التفاؤل… بحثنا مسألة إيران في اجتماعين مع نظيري الروسي والإسرائيلي اليوم الخميس”.

وأكد أن إيران لا يزال لديها فسحة من الوقت للمشاركة على نحو جدي في المحادثات النووية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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