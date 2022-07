بلينكن: واشنطن والناتو مستعدان للحوار مع روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على استعداد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، للحوار مع روسيا لاحقا.

وأضاف بلينكن، في تغريدة على تويتر: “لقد سررت بالتحدث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماع مجلس الناتو وروسيا هذا الأسبوع. أود القول إن الولايات المتحدة والناتو متحدان وعلى استعداد لمزيد من الحوار المتبادل مع روسيا”.

Good to speak with @JensStoltenberg following the NATO-Russia Council this week. The U.S. and NATO are united and ready for further reciprocal dialogue with Russia.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 15, 2022