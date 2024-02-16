بلينكن: وفاة نافالني تؤكد "ضعف وفساد" نظام بوتين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (الجمعة 16-2-2024) إن التقارير التي أفادت بوفاة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في السجن، إذا كانت صحيحة، تبرز “ضعف وفساد” النظام الذي بناه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بلينكن في ميونيخ “أولا وقبل كل شيء، إذا كانت هذه التقارير دقيقة، فقلوبنا مع زوجته وعائلته”.

وأضاف بلينكن “علاوة على ذلك، فإن وفاته في سجن روسي والهوس والخوف من رجل واحد يؤكد فقط الضعف والفساد في قلب النظام الذي بناه بوتين. روسيا مسؤولة عن ذلك”.

وتابع “سنتحدث مع العديد من الدول الأخرى المعنية بشأن أليكسي نافالني، خاصة إذا ثبتت صحة هذه التقارير”.

وكانت صحيفة نوفايا جازيتا الروسية قد نقلت عن والدة السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني قولها إن ابنها كان “على قيد الحياة وبصحة جيدة وسعيدا” عندما رأته آخر مرة في 12 فبراير شباط.

وذكرت نوفايا جازيتا أن ليودميلا نافالنايا كتبت في منشور على فيسبوك اليوم الجمعة “لا أريد أن أسمع أي تعازي. لقد رأيناه في السجن يوم 12 فبراير. كان على قيد الحياة وبصحة جيدة وسعيدا”.