بلينكن ونظيره الهندي تباحثا بشأن الحرب الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث يوم (السبت 29-10-2022) مع نظيره الهندي بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا من بين قضايا أخرى.

وأضافت الوزارة في بيان أن بلينكن تحدث مع وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار بشأن “القضايا الإقليمية والعالمية، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب والعدوان الروسي المستمر على أوكرانيا”.

وتعد الهند من كبار الدول التي تشتري النفط الروسي مما يساعد في تمويل حرب موسكو ضد أوكرانيا.

وقالت السفارة الروسية في الهند يوم الخميس إن جايشانكار سيزور روسيا في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.