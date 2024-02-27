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بلينكن يؤكد للصفدي.. واشنطن ملتزمة بإقامة دولة فلسطينية

منذ 12 ثانية
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء 27شباط/فبراير الجاري، على التزام واشنطن بإقامة دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.

وشدد بلينكن رفض الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مجددا أهمية ضمان عدم اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

كما ناقش الجانبان استمرار الجهود الأميركية للضغط على إسرائيل لوقف عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد أن الأردن لن يسمح لأي ظرف أن يؤثر على أولوياته الداخلية ومصالحه الوطنية، برغم صعوبة الأوضاع في المنطقة.

وبيّن الملك أن ما يقدمه الأردن للفلسطينيين هو واجب، مشيرا إلى عدم الالتفات إلى بعض المشككين في هذا الأمر.

وأوضح العاهل الأردني أن جولته الخارجية، أكد فيها على أولوية وقف الحرب على غزة بشكل فوري، وضرورة ضمان وصول المساعدات إلى أهل القطاع بشكل كاف ومستمر.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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