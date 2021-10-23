بلينكن يبحث الوضع في أفغانستان وإثيوبيا مع غوتيريش

قال البيت الأبيض، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش بحثا هاتفيا، الوضع في أفغانستان وإثيوبيا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى أن “بلينكن وغوتيريش تطرقا إلى قضايا ذات أهمية دولية، بما فيها أفغانستان”.

وأضاف: “بحثا أيضا المخاوف المشتركة بشأن الصراع في شمال إثيوبيا، وتصاعد العنف وتأثيره على العمليات الإنسانية”.

وقال إن “بلينكن وغوتيريش تحدثا عن إمكانيات تكثيف التعاون الدولي لإنهاء الأعمال العدائية وتسهيل المشاورات لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لإثيوبيا”.

وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة قد دعتا القوات الإريترية في وقت سابق لمغادرة إقليم تيغراي، الذي يشهد نزاعا مسلحا بين المتمردين والقوات الاتحادية الإثيوبية منذ نوفمبر الماضي.