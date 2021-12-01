بلينكن يبحث مع الأمين العام لحلف الناتو قضية التصدي للعدوان الروسي

بحث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ دعم أوكرانيا في ما وصفته بـ “التصدي للعدوان الروسي”.

ووقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، في أعقاب لقاء بلينكن مع ستولتنبيرغ على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في عاصمة لاتفيا ريغا، يوم الثلاثاء، أنهما “بحثا أهمية مواصلة المشاورات ووحدة الحلف بشأن القضايا مثل دعم أوكرانيا في التصدي للعدوان الروسي ووضع عقيدة استراتيجية جديدة للناتو ومسائل الرقابة على الأسلحة والأمن الإقليمي”.

وأشار البيان إلى أن بلينكن أكد خلال اللقاء على “التمسك الثابت” للولايات المتحدة بحلف الناتو.

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم 13 نوفمبر، إن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على الحدود مع أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتابع التحركات العسكرية الروسية “المثيرة للمخاوف” قرب الحدود الأوكرانية.

والأحد أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه ليست لدى روسيا أي نية لمهاجمة أوكرانيا أو أي طرف آخر، قائلا إن الهيستيريا التي يؤججها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، ووسائل الإعلام الغربية لا أساس لها.

كما أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف، أن روسيا ستتابع مراقبة تحركات الناتو وأوكرانيا على حدودها، وذكر أن موسكو أبلغت واشنطن بأنها لا تتبع أي خطط عدوانية تجاه كييف.

وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط “عدوانية” لديها بشأن أوكرانيا.