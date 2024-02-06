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بلينكن يبحث مع السيسي وقف النار في غزة وإسرائيل تقتل 14 فلسطينياً في خان يونس

منذ 43 دقيقة
من خان يونس

من خان يونس

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قتل ما يزيد عن 14 فلسطينياً اليوم الثلاثاء 6 شباط/فبراير، إثر غارات جويّة إسرائيلية على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، في وقتٍ وصل فيه وزير الخارجية الأمريكي إلى مصر لمواصلة مسعي لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة يوقف الحرب الدائرة منذ أربعة أشهر.

وأفادت إسرائيل إن قواتها قتلت عشرات المسلحين الفلسطينيين في أنحاء من غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مع تركيز القتال على خان يونس في الجنوب وتهديد بهجوم يلوح في الأفق على مدينة حدودية قريبة تعج بالنازحين.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة لإجراء محادثات بعد توقف أمس الاثنين في السعودية خلال أحدث جولاته في الشرق الأوسط. ويأمل الفلسطينيون أن تحقق جولته هدنة قبل أن تقتحم القوات الإسرائيلية الأطراف الجنوبية لقطاع غزة التي لجأ إليها أكثر من مليون من سكان غزة.

وهذه هي الجولة الخامسة لبلينكن في المنطقة منذ أن أدى هجوم مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول إلى اندلاع الحرب، وهي أيضا زيارته الأولى منذ أن توسطت واشنطن في عرض ساهمت فيه إسرائيل لأول وقف ممتد لإطلاق النار خلال الصراع، فيما تقول حماس إنها ما زالت تبحث المقترح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا الخطوات الإقليمية للتوصل إلى نهاية دائمة للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في غزة والحد من التداعيات الإقليمية للأزمة.

وغادر بلينكن الرياض بعد شروق الشمس مباشرة ليخوض يوما شاقا من المحادثات.

ووصل إلى مصر حيث بدأ محادثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المقرر أن يغادر لاحقا إلى قطر ثم إسرائيل.

وتسعى واشنطن للتوصل إلى اتفاق لضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين من بين الذين اختطفتهم حماس في هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول باعتباره أمرا محوريا لإحراز تقدم بشأن تحديات أوسع مثل حكم قطاع غزة بعد الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

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