الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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بلينكن يبحث مع نظيره التركي توسع حلف الناتو

منذ ساعة واحدة
أنتوني بلينكن

أنتوني بلينكن

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قالت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا توسع حلف شمال الأطلسي خلال اتصال هاتفي قبل قمة الحلف في ليتوانيا.

وكان البيت الأبيض قال أمس الأحد إن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في أن تنضم السويد إلى الحلف “في أقرب وقت ممكن”.

وأخفقت السويد يوم الخميس في إقناع تركيا بالتراجع عن معارضة حصولها على عضوية حلف شمال الأطلسي وذلك خلال اجتماع على مستوى وزيري الخارجية، إذ طلبت أنقرة مزيدا من الإجراءات في مكافحة الإرهاب.

    المصدر :
  • رويترز

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