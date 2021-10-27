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بلينكن يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في السودان

27 - أكتوبر - 2021
الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وبلينكن

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وبلينكن

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بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحات، تطورات الأوضاع في السودان، والرد على استيلاء الجيش على السلطة هناك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على “تويتر”: “تحدثت اليوم مع وزير الخارجية السعودي حول الرد على الانقلاب العسكري في السودان بالإضافة إلى قضايا ثنائية مهمة أخرى، بما في ذلك حقوق الإنسان”.

كما أعرب بلينكن عن ارتياحه لإطلاق سراح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مؤكدا على ضرورة عودة السلطة المدنية.

بدورها أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الوزيرين استعرضا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وبحثا أبرز المستجدات في المنطقة.

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