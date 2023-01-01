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بلينكن يبحث مع نظيره الصيني الجديد العلاقات الثنائية

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 1 - يناير - 2023 10:09 مساءً
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إنه تحدث مع نظيره الصيني الجديد تشين قانغ عبر الهاتف لبحث علاقات البلدين.

جاء ذلك بعد أن عينت الصين الأسبوع الماضي سفيرها لدى الولايات المتحدة، تشين قانغ، وزيرا جديدا للخارجية.

وكتب بلينكن على “تويتر” أنه ناقش خلال مكالمته الهاتفية مع “تشين” العلاقات بين واشنطن وبكين والحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة.

وتعيين الصين، تشين، سفيرها لدى واشنطن والمساعد الموثوق به للرئيس شي جين بينغ، وزيرا جديدا للخارجية، جاء في وقت تسعى بكين وواشنطن إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة بينهما.

وحل تشين (56 عاما) محل وانغ يي الذي كان وزيرا للخارجية على مدار العقد الماضي.

وتمت ترقية وانغ (69 عاما) لتولي دور بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن يلعب دورا أكبر في السياسة الخارجية الصينية.

وبدا تشين متفائلا إزاء العلاقات مع الولايات المتحدة خلال فترة توليه منصب السفير الصيني القصيرة نسبيا، والتي استمرت 17 شهرا، لكن تلك الفترة تزامنت مع تدهور العلاقات بين القوتين العظميين.

فيما شهدت الفترة التي قضاها وانغ وزيرا للخارجية ارتفاعا حادا في التوتر بين بكين وواشنطن حيال مجموعة واسعة من القضايا مثل التجارة وتايوان.

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