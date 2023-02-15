بلينكن يبدأ غدا جولة خارجية تشمل ألمانيا وتركيا واليونان

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غدا الخميس جولة خارجية تشمل ألمانيا وتركيا واليونان.

وسيبدأ بلينكن جولة غدا من ألمانيا حيث سيشارك يومي الجمعة والسبت المقبل في مؤتمر ميونيخ الأمني الذي سيخصص لمناقشة الجهود الحربية لدعم أوكرانيا ضد روسيا، بالإضافة إلى التنافس بين واشنطن وبكين.

وسيتوجه بلينكن يوم الأحد المقبل إلى تركيا للوقوف على جهود الإغاثة جراء الزلزال المدمر الذي تضررت منه سوريا كذلك.

وسيزور بلينكن قاعدة إنجرليك الجوية في جنوب تركيا للإشراف على الجهود الأمريكية لمساعدة السلطات التركية على التعامل مع الدمار الذي سببته زلازل السادس من فبراير/شباط الجاري.

وقدمت واشنطن مساعدات ودعما لتركيا، لمواجهة كارثة الزلزال المدمر الذي ضربها الأسبوع الماضي، مع سوريا، وخلف عشرات الآلاف من القتلى والمصابين والمشردين.

وفي اليونان التي سيزورها بعد تركيا، سيجري بلينكن محادثات مع عدد من المسؤولين من بينهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية وزعيم المعارضة في اليونان، كما سيشهد يوم الثلاثاء المقبل انطلاق الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان.