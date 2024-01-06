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بلينكن: يبدو أن تركيا ستوافق قريبا‭ ‬على انضمام السويد لحلف الأطلسي

منذ 27 دقيقة
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (رويترز)

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (السبت 6-1-2024) إن تركيا تبدو مستعدة للتصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي خلال الأسابيع المقبلة.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على الطلب الأسبوع الماضي في خطوة رئيسية نحو توسيع الكتلة الغربية بعد تأخير لمدة 19 شهرا. والخطوة التالية هي التصويت في الجمعية العامة للبرلمان.

وأثار بلينكن طلب السويد في اليوم الأول من جولة في المنطقة تستمر أسبوعا لبحث الصراع في غزة.

وقال للصحفيين في اليونان، دون الخوض في تفاصيل، “تحدثنا أيضا في تركيا عن الخطوات النهائية في عملية التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في الأسابيع المقبلة”.

وتقدمت السويد بطلبها في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى اعتراضات على ما وصفه بحماية ستوكهولم لأفراد تعتبرهم أنقرة إرهابيين.

وأوقف مشرعون أمريكيون بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى تركيا حتى توافق على انضمام السويد.

    المصدر :
  • رويترز

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